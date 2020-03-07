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Суббота, 07.03.2020
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Умер 62-летний Дэвид Пол - один из братьев-близнецов, сыгравший в "Няньках"

Умер 62-летний Дэвид Пол - один из братьев-близнецов, сыгравший в "Няньках"
18:48 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американский актер не дожил до своего 63-го дня рождения всего два дня.

В возрасте 62 лет скончался американский актер-культурист Дэвид Пол. До своего 63-го дня рождения звезда картин "Няньки" (1994), "Варвары" (1987) не дожил всего два дня.

Эту информацию порталу Evolution Of Bodybuilding подтвердил брат-близнец актера Питер Пол. Смерть настигла Дэвида Пола во сне. Причина пока остается неизвестной. 

Питер и Дэвид Пол родились 8 марта 1957 года, первым на свет появился Дэвид, о чем актеры также шутили в комедии. Братья занимались американским футболом и единоборствами. Позже увлеклись бодибилдингом.

Первым фильмом для близнецов стала комедия Джоэла Шумахера "Вашингтонское такси" (1983). Позже оба сыграли в картинах "Рыцарь дорог" (1984), "Парнишка из Фламинго" (1984), "Грабители с большой дороги" (1989) и других.

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Наиболее известными с участием братьев оставались приключенческий фильм "Варвары" Йорама Глобуса (1987) и комедия "Няньки" Джона Парагона (1994). Позже Питер и Дэвид Пол пробовали себя и в роли сценаристов и режиссеров.

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Смерть, Няньки, Альманах 2020, Дэвид Пол, Питер Пол.
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