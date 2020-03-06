Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американские актеры воссоединились ради благотворительного проекта.

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" сыграли в покер ради благотворительности.

Кристофер Ллойд разместил в своем Instagram фотографию с подписью: "Мчусь на скорости 88 миль в час на вечер игры в покер, организованный фондом Майкла Дж. Фокса".

Фонд Майкла Дж. Фокса занимается поисками лекарства от болезни Паркинсона, от которой уже более тридцати лет страдает исполнитель роли Марти МакФлая. Исполнители главных ролей в трилогии "Назад в будущее" вместе поучаствовали в благотворительном турнире по покеру, средства от которого будут потрачены по поиски лекарства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Going 88mph for the @michaeljfoxorg Poker Night Публикация от Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) 5 Мар 2020 в 8:50 PST

Как известно, скорость 88 миль в час необходима для того, чтобы сработала машина времени, сконструированная в "Назад в будущее" доком Брауном, которого сыграл Кристофер Ллойд.

Первая часть трилогии вышла в 1985 году и стала самым кассовым фильмом года, собрав 281 миллион долларов. Трилогия создала франшизу, включающую в себя мультсериал, комиксы, игры и появившийся в этом году мюзикл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Magic. Публикация от Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) 13 Дек 2018 в 12:00 PST

Согласно опросам американцев, более 70% респондентов мечтают увидеть четвертую часть "Назад в будущее". Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл многократно заявляли, что при их жизни ни продолжения, ни ремейка не будет.