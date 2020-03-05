Тогда и сейчас: звезды, которые изменились до неузнаваемости (Фото)

Для нас неудивительно, что знаменитости постоянно меняют свою внешность. Но есть некоторые, которые претерпевают значительные трансформации за короткий промежуток времени из-за внезапных изменений в весе ролей, в которых они собираются сыграть главную роль или в операции.