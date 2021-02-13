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"Ей свежий воздух нужен": соседи Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы

"Ей свежий воздух нужен": соседи Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Два года назад стало известно, что у российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк рак мозга. Артистка активно борется с болезнью, однако лично на связь с поклонниками не выходит. Все новости передают ее родственники.

Однако и они толком ничего не сообщают. Ни муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, ни ее мать, ни старшая дочь Анна ни разу конкретно не рассказывали о том, что происходит со звездой.

Известно, что актриса сейчас находится дома, после длительного лечения в больнице. Сосед Заворотнюк по элитному поселку Крекшино очень обеспокоен тем, что за полтора года он ни разу не видел, чтобы актриса выходила на улицу.

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"Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен" - цитируют соседа актрисы СМИ.

Также он добавил, что прогулки вокруг поселка, где чистый воздух и сосны "только на пользу бы пошли".

Ранее, дочка Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о самочувствии актрисы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Актриса, Анастасия Заворотнюк.
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