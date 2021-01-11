Дочь Заворотнюк огрызнулась на вопрос о фото матери

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк уже 2 года борется с опухолью головного мозга. Поклонники Вики Прутковской из “Моей прекрасной няни” не забывают о своей любимице, и часто засыпают родственников актрисы вопросами о состоянии ее здоровья.

Старшая дочь Анастасии Анна не любит выносить эту тему на обсуждение в сети, однако все же сделала исключение и рассказала о самочувствии своей мамы.

Этой информации видимо не хватило фанатам, и они продолжили засыпать Анну вопросами. Один из любопытных пользователей спросил, как же им удается прятать Анастасию Заворотнюк, что за время болезни в сеть не попала ни одна ее новая фотография.

Старшей дочери актрисы, судя по ответу, вообще не понравились подобные вопросы, и она резко ответила, отметив, что не приветствует излишнее любопытство публики.

“А зачем вам ее фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности” - написала Анна, посоветовав столь любопытным личностям посмотреть картины художников для саморазвития.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева впервые прокомментировала болезнь актрисы.