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Муж покойной Жанны Фриске стал отцом во второй раз: первые кадры с роддома (фото)

Муж покойной Жанны Фриске стал отцом во второй раз: первые кадры с роддома (фото)
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф

38-летний известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который ранее был внесен в черный список Минкульта Украины, сообщил, что во второй раз стал отцом. Возлюбленная ведущего Екатерина Тулупова подарила ему сына.

Первые фото из роддома гражданский муж покойной российской певицы Жанны Фриске опубликовал в Инстаграме.

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"Добро пожаловать!", - написал счастливый отец.

Напомним, что о будущем пополнении в семье Шепелев сообщил в феврале.

Шоумен принимает искренние поздравления от своих коллег и поклонников.

Для обоих малыш стал вторым: Дмитрий воспитывает 7-летнего сына Платона от Фриске, а у Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений. С 2018 года они все живут вместе.

В начале марта стало известно, что родители покойной певицы подали в суд на Шепелева из-за недвижимости.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 237

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Дети, Дмитрий Шепелев, Екатерина Тулупова.
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