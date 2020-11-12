Как выглядит новая невеста Дмитрия Шепелева и их фото вместе

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который в январе 2018 года попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, показал свою невесту Екатерину Тулупову.

Совместная фотография пары появилась на личной странице Шепелева в Инстаграм.

"Спасибо за твою смелость, Спасибо за красоту, Спасибо за смех!" - написал телеведущий под фото.

Фото Instagram Дмитрия Шепелева

Известно, что Екатерина Тулупова - российский дизайнер интерьеров и успешная предпринимательница. Создатель проекта "Креативные завтраки", гостями которого являются самые неординарные и яркие женщины.

View this post on Instagram A post shared by Тулупова Екатерина (@tulupova) on Nov 12, 2019 at 2:38am PST

View this post on Instagram A post shared by Тулупова Екатерина (@tulupova) on Oct 16, 2019 at 11:08pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Тулупова Екатерина (@tulupova) on Feb 6, 2020 at 4:59am PST

У Екатерины имеется дочь Лада (2016). Имя отца девочки неизвестно.

View this post on Instagram A post shared by Тулупова Екатерина (@tulupova) on Jan 7, 2020 at 11:38pm PST

В СМИ сообщали, что познакомились Дмитрий и Екатерина, когда телеведущий обустраивал свою квартиру. Но на самом деле их познакомили их дети, ходившие в один детский садик.

Начали встречаться в 2017 году, а еще через год решили жить вместе. В ноябре 2019 года стало известно, что шоумен сделал Екатерине предложение руки и сердца.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Nov 16, 2019 at 2:18am PST

Для Шепелева этот брак будет третьим. С первой женой, Анной Таболиной, Дмитрий прожил в официальном браке три недели, а вот от гражданской супруги, российской певицы Жанны Фриске, умершей от глиобластомы в 2015 году, у Дмитрия есть сын Платон.

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