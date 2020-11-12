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Как выглядит новая невеста Дмитрия Шепелева и их фото вместе

Как выглядит новая невеста Дмитрия Шепелева и их фото вместе
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Шепелева

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который в январе 2018 года попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, показал свою невесту Екатерину Тулупову.

Совместная фотография пары появилась на личной странице Шепелева в Инстаграм.

"Спасибо за твою смелость, Спасибо за красоту, Спасибо за смех!" - написал телеведущий под фото.

Фото Instagram Дмитрия Шепелева

Известно, что Екатерина Тулупова - российский дизайнер интерьеров и успешная предпринимательница. Создатель проекта "Креативные завтраки", гостями которого являются самые неординарные и яркие женщины.

 
 
 
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У Екатерины имеется дочь Лада (2016). Имя отца девочки неизвестно.

 
 
 
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В СМИ сообщали, что познакомились Дмитрий и Екатерина, когда телеведущий обустраивал свою квартиру. Но на самом деле их познакомили их дети, ходившие в один детский садик.

Начали встречаться в 2017 году, а еще через год решили жить вместе. В ноябре 2019 года стало известно, что шоумен сделал Екатерине предложение руки и сердца.

 
 
 
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Для Шепелева этот брак будет третьим. С первой женой, Анной Таболиной, Дмитрий прожил в официальном браке три недели, а вот от гражданской супруги, российской певицы Жанны Фриске, умершей от глиобластомы в 2015 году, у Дмитрия есть сын Платон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшего мужа Кристины Асмус, Гарика Харламова, заметили с новой девушкой.

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Все по теме:

Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске, Екатерина Тулупова.

Автор:

Телеграф
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