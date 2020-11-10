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Сменил Асмус на ее копию: Харламова после расставания заметили с новой девушкой. Фото

Сменил Асмус на ее копию: Харламова после расставания заметили с новой девушкой. Фото
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новость о разводе актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова потрясла весь шоу-биз. С виду идеальная семья приняла решение развестись спустя 8 лет брака. 29 октября 2020 года пара разошлась окончательно.

И вот, спустя пару месяцев после объявления о разводе, Гарика заметили с другой девушкой. И стоит отметить, новая избранница юмориста копия его экс-супруги Кристины Асмус.

Вполне вероятно, что Гарик Харламов сейчас встречается с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой у него как бы завязались отношения на съемках сериала «Гусар».

 
 
 
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ГУСАР  @garikkharlamov @rassomakhin_pavel @radchenko_ekaterina_official @grafbelov @antifilm @i_polezhaykin

Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

 
 
 
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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

Сам Харламов новые отношения отрицает.

 
 
 
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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

Екатерина Ковальчук – молодая актриса, сестра Анны Ковальчук, которая сыграла следователя в сериале «Тайн следствия». 

Екатерина снималась в «Ментовских войнах», сыграла в нескольких короткометражных лентах. После ее заметили и пригласили в украинский сериал «Крепостная». В 2018 году поклонники увидели Катерину в телесериале «Чудотворная», и в 2020 году она снялась вместе с Гариком Харламовым в комедийном сериале «Гусар».

Ранее, «Телеграф» писал о новом сериале с Харламовым "Зона комфорта" и стоит ли его смотреть.

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Все по теме:

Отношения, Актер, Кристина Асмус, Гарик Харламов, Екатерина Ковальчук.

Автор:

Телеграф
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