Скачать
Четверг, 29.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В России создают партию из бывших боевиков "ДНР"-"ЛНР": зачем это Кремлю и чем грозит Украине
В России создают партию из бывших боевиков "ДНР"-"ЛНР": зачем это Кремлю и чем грозит Украине
На следующий день после выборов чиновникам вернули сокращенные зарплаты
На следующий день после выборов чиновникам вернули сокращенные зарплаты
Лукашенко закрыл границы с Украиной Литвой и Польшей? Белорусы жалуются, что не могут вернуться домой
Лукашенко закрыл границы с Украиной Литвой и Польшей? Белорусы жалуются, что не могут вернуться домой
Заря 0:2 Брага: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Заря 0:2 Брага: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись: выяснилась неожиданная деталь

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись: выяснилась неожиданная деталь
19:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Кристины Асмус

39-летний Гарик Харламов и 32-летняя Кристина Асмус официально развелись после 8 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Starhit.

Напомним, что о решении пары расстаться стало известно 22 июня этого года.

Изначально предполагалось, что инициатором развода был резидент Comedy Club. Тогда же стали ходить слухи, что причиной такого решения мужчины стали съемки Асмус в откровенной секс-сцене фильма "Текст". Но как оказалось, это совсем не так.

Адвокат актрисы Марина Дубровская прокомментировала данную ситуацию. На самом деле, Харламов пытался вернуть свою жену, но Кристина наотрез отказалась продолжать эти отношения.

"В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь (настоящее имя Гарика) на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе этого года пытался наладить отношения с супругой", - заявляет Дубровская.

"Выгляжу ужасно..." Охрипшая Кристина Асмус разоткровенничалась про "колоссальные потери" от коронавируса

Кроме этого, бывшие супруги решили остаться друзьями ради своей 6-летней дочери Анастасии, которая, по решению суда, останется жить с Кристиной. Пока девочка не знает, что ее звездные родители развелись.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Ранее "Телеграф" писал, что Кристину Асмус заподозрили в романе с российским режиссером Алексеем Учителем, который стал продюсером фильма с ее участием "Китобой".

Кроме этого, недавно актриса подхватила коронавирус и рассказала о симптомах болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Развод, Кристина Асмус, Гарик Харламов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эмили Ратаковски не будет узнавать пол ребенка до его 18-летия - что имеет в виду модель
02 Во Львове врачебный скандал из-за смерти онкобольного юноши от коронавируса
03 Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса
04 Коронавирус за сутки побил "рекорды" в восьми регионах Украины
05 В Киеве автобус на полном ходу снес остановку с людьми, есть жертвы (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пострадавший от нападения акулы мальчик из Украины перенес вторую операцию: как он себя чувствует
Пострадавший от нападения акулы мальчик из Украины перенес вторую операцию: как он себя чувствует
В Кремле нашли новую &quot;работу&quot; для боевиков, воевавших против Украины
В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Когда празднуют День тренера в 2020 году
Когда празднуют День тренера в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь