Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись: выяснилась неожиданная деталь

39-летний Гарик Харламов и 32-летняя Кристина Асмус официально развелись после 8 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Starhit.

Напомним, что о решении пары расстаться стало известно 22 июня этого года.

Изначально предполагалось, что инициатором развода был резидент Comedy Club. Тогда же стали ходить слухи, что причиной такого решения мужчины стали съемки Асмус в откровенной секс-сцене фильма "Текст". Но как оказалось, это совсем не так.

Адвокат актрисы Марина Дубровская прокомментировала данную ситуацию. На самом деле, Харламов пытался вернуть свою жену, но Кристина наотрез отказалась продолжать эти отношения.

"В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь (настоящее имя Гарика) на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе этого года пытался наладить отношения с супругой", - заявляет Дубровская.

Кроме этого, бывшие супруги решили остаться друзьями ради своей 6-летней дочери Анастасии, которая, по решению суда, останется жить с Кристиной. Пока девочка не знает, что ее звездные родители развелись.

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Nov 20, 2019 at 6:55am PST

Ранее "Телеграф" писал, что Кристину Асмус заподозрили в романе с российским режиссером Алексеем Учителем, который стал продюсером фильма с ее участием "Китобой".

Кроме этого, недавно актриса подхватила коронавирус и рассказала о симптомах болезни.