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"Не встаю с кровати уже 6 дней": Кристина Асмус смутила легкомысленным видео

"Не встаю с кровати уже 6 дней": Кристина Асмус смутила легкомысленным видео
08:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram - asmuskristina
Асмус поделилась своим "новым" видео, чем очень взволновала сеть.

16 октября на своей странице русская актриса Кристина Асмус, которая болеет коронавирусом, смутила сеть очередным видео.

На ролике она облизывает пальцы в эффектном наряде, что смутило подписчиков ввиду ее болезни, - но Кристина в ответ на критику призналась, что видео архивное и на самом деле она уже давно никаких роликов на записывала.

Об этом она сообщили в комментарии под постом на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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И кому ж такая яхадка достанется?

Asmus Kristina(@asmuskristina)がシェアした投稿 -

Актрисса рассказала, что уже 6 дней подряд не встает с кровати, а самому ралику, который она опубликовала около 2 месяцев.

Также Асмус отметила, что температура не снижается, и с каждым днем все больше прибавляется симптомов.

 Комент

Читайте ракже в материале "Телеграф": 16 октября, популярный блогер София Стужук, рассказала о смерти мужа Дмитрия. Позднее она выложила совместные видео с умершим мужем.

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Все по теме:

Кристина Асмус, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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