"Не встаю с кровати уже 6 дней": Кристина Асмус смутила легкомысленным видео

Асмус поделилась своим "новым" видео, чем очень взволновала сеть.

16 октября на своей странице русская актриса Кристина Асмус, которая болеет коронавирусом, смутила сеть очередным видео.

На ролике она облизывает пальцы в эффектном наряде, что смутило подписчиков ввиду ее болезни, - но Кристина в ответ на критику призналась, что видео архивное и на самом деле она уже давно никаких роликов на записывала.

Об этом она сообщили в комментарии под постом на своей страничке в Instagram.

Актрисса рассказала, что уже 6 дней подряд не встает с кровати, а самому ралику, который она опубликовала около 2 месяцев.

Также Асмус отметила, что температура не снижается, и с каждым днем все больше прибавляется симптомов.

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