Впереди мужской "уикенд": бывший муж Жанны Фриске показал, как проводит время с сыном

Экс-супруг популярной российской певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает их общего сына с артисткой - 7-летнего Платона.

После того как Дмитрий представил общественности свою новую спутницу - Екатерину Тулупову, к семейству Шепелева было приковано особое внимание. Поклонники певицы переживают, как складываются отношения Платона с возможной мачехой, да и в общем, как Дмитрий справляется с ролью отца.

4 февраля телеведущий объявил, что он снова готовится стать отцом, добавив, что Платон нормально отреагировал на эту новость и не возражает пополнению.

А уже 7 февраля Дмитрий поделился на своей странице в Инстаграм совместными снимками с Платоном. Мужская половина семейства отправилась кататься на сноубордах.

"Оказалось, правило, что иногда мальчики проводят время отдельно, а девочки по своей программе отдельно - это отличная идея. Так и поступили. Впереди мужской "уикенд" папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали" - подписал фото телеведущий.

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Напомним, что Дмитрий Шепелев представил миру свою новую избранницу Екатерину Тулупову только в 2020 году, хотя ходят слухи, что пара вместе уже око трех лет.

Также, ранее, "Телеграф" сообщал, что Дмитрий Шепелев хочет продать легендарную квартиру Жанны Фриске.