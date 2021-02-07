Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе
"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе
"Зима берется за работу": синоптик огласила прогноз погоды на начало новой недели
"Зима берется за работу": синоптик огласила прогноз погоды на начало новой недели
"Ман Сити" с Зинченко в гостях разгромил "Ливерпуль" (видео)
"Ман Сити" с Зинченко в гостях разгромил "Ливерпуль" (видео)

Впереди мужской "уикенд": бывший муж Жанны Фриске показал, как проводит время с сыном

Впереди мужской "уикенд": бывший муж Жанны Фриске показал, как проводит время с сыном
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-супруг популярной российской певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает их общего сына с артисткой - 7-летнего Платона.

После того как Дмитрий представил общественности свою новую спутницу - Екатерину Тулупову, к семейству Шепелева было приковано особое внимание. Поклонники певицы переживают, как складываются отношения Платона с возможной мачехой, да и в общем, как Дмитрий справляется с ролью отца.

4 февраля телеведущий объявил, что он снова готовится стать отцом, добавив, что Платон нормально отреагировал на эту новость и не возражает пополнению.

А уже 7 февраля Дмитрий поделился на своей странице в Инстаграм совместными снимками с Платоном. Мужская половина семейства отправилась кататься на сноубордах.

"Оказалось, правило, что иногда мальчики проводят время отдельно, а девочки по своей программе отдельно - это отличная идея. Так и поступили. Впереди мужской "уикенд" папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали" - подписал фото телеведущий.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, что Дмитрий Шепелев представил миру свою новую избранницу Екатерину Тулупову только в 2020 году, хотя ходят слухи, что пара вместе уже око трех лет. 

Также, ранее, "Телеграф" сообщал, что Дмитрий Шепелев хочет продать легендарную квартиру Жанны Фриске.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

Все по теме:

Телеведущий, Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
04 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
05 Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
В Киеве &quot;обнесли&quot; квартиру &quot;правой руки&quot; Козака
В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь