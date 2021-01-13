Не до сантиментов: Дмитрий Шепелев собирается избавиться от квартиры Жанны Фриске

В 2015 году не стало популярной российской певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась от опухоли мозга. После смерти Фриске, ее родители бережно хранят память о дочери. Они даже специально ничего не трогали и не меняли в ее квартире на Пресне. Там все осталось так же, как и при жизни артистки.

Однако, оказалось, что экс-гражданскому супругу Жанны Фриске телеведущему Дмитрию Шепелеву не до таких сантиментов. Он не настолько бережно хранит воспоминание об умершей возлюбленной.

Телеграмм-канал “Звездач” сообщает, что Дмитрий собирается продать долю их сына Платона, 1/3 часть квартиры, которую малыш унаследовал после смерти матери. Так, как Дмитрий является законным представителем мальчика, то он в праве распоряжаться его долей по-своему усмотрению. Отметим, что стоимость трети квартиры в этом доме примерно 15 миллионов рублей.

Родители Жанны Фриске против такого решения Шепелева и уже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить подобное отчуждение.

В сети уже появились предположения, что Дмитрий делает это, чтобы обеспечить себе жизнь с новой спутницей - Екатериной Тулуповой.