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Мы счастливы: бывший муж Жанны Фриске готовится стать отцом во второй раз

Мы счастливы: бывший муж Жанны Фриске готовится стать отцом во второй раз
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Бывший муж популярной российской певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году, 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев снова станет отцом. Его избранница Екатерина Тулупова беременна.

Счастливой новость Дмитрий поделился на своей странице в Инстаграм. Также он рассказал о будущем пополнении в интервью PEOPLETALK!.

"Мы с Катей хотели бы сообщить: "Да, все так и есть, мы ждем малыша!""- написал Шепелев.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в браке с Жанной Фриске. У Екатерины также есть дочь от предыдущих отношений - Лада.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

В интервью, Дмитрий признался, что поначалу, как только речь заходила о братике или сестричке, то Платон и Лада категорически были против. Теперь же они очень рады, и также ждут пополнения в семье.

Шепелев представил миру свою новую избранницу Екатерину Тулупову только в 2020 году, хотя ходят слухи, что пара вместе уже око трех лет. По словам Дмитрия, они познакомились в детском саду Платона, куда ходила и дочь Тулуповой.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Ранее, сообщал, что Дмитрий Шепелев хочет продать легендарную квартиру Жанны Фриске.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беременность, Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске, Екатерина Тулупова.
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