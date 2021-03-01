Родители Жанны Фриске подали в суд на внука

В 2015 году не стало популярной российской певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась от опухоли мозга. В наследство своим родителям и сыну осталась большая квартира на Пресне.

Ранее в сети появилась информация, что Дмитрий Шепелев продает долю сына в этой квартире. Чтобы отчуждение не было родители Жанны Фриске даже направили иск в суд.

1 марта издание "СтарХит" сообщило, что на экс-супруга популярной певицы снова поступил иск. И снова от родителей Фриске. Отец и мать певицы снова требуют запретить Шепелеву распоряжаться долей его сына Платона и запретить бывшему зятю совершать какие-либо сделки с долей в квартире дочери.

Производство по этому делу возбудили сразу в двух районных судах — в Пресненском и Хамовническом. Беседа между сторонами назначена на 22 марта.

Однако в этом деле есть любопытная деталь. Родители Жанны Фриске хотят продать квартиру дочери, хотя ранее говорилось, что жилье останется нетронутым до совершеннолетия Платона, и после его совершеннолетия перейдет в его полное распоряжение.

Напомним, что не так давно Дмитрий представил обществу свою новую возлюбленную - Екатерину Тулупову. Пара ждет совместного ребенка.