"Моя жизнь закончилась": звезда сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали

Украинская актриса Лиза Василенко, которая переехала в Москву и заселилась в TikTok-хаусе XO, призналась, что ее изнасиловал на много старший за нее мужчина.
В интервью проекта "Пушка" 22-летняя девушка рассказала ведущей Ксении Хоффман о том как, убегая от абьюзивных отношений с парнем, она оказалась в российской столице, где начала жить с девушкой-эскортницей.
"И тут день рождения этой девочки. Она собирает всех своих друзей и говорит: "Хочу познакомить тебя со своим парнем". Мы идем на день рождения и у нее не парень, у нее дед. Мне подсыпали что-то в алкоголь. Ну мне так сказали, У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало - я сижу пью, конец - меня еб*т жирный дед. Меня изнасиловали. Он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный. Я не могу вылезти", - рассказала Лиза.
Позже девушка все же смогла выбраться из квартиры и абсолютно голой поймать такси: "В этот момент я думаю, что все, моя жизнь закончилась. Подъезжает такси и я не знаю, чего мне ждать. Я смотрела на таксиста и думала, что, наверное, все закончится еще хуже, тра*нут, убьют и закопают. Он садит меня и говорит: "Я все понимаю. Скажи куда везти, просто довезу, лишь бы ты была цела. Тогда я ох*рела, что есть люди хорошие еще".
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Василенко поделилась, что ее мама не знала об этой истории, потому что она впервые рассказала об этом публично.
Напомним, что актриса получила популярность после участия в съемках популярного молодежного сериала "Школа", в котором Лиза сыграла популярную девочку в школе Лолиту "Лолу" Гавриленко.
Третий сезон сериала вышел в марте 2019 года.