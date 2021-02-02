Лола из сериала "Школа" перебралась в Москву и показала своего бойфренда

Украинская актриса Елизавета Василенко, сыгравшая одну из главных ролей в молодежном сериале "Школа", переехала в Моску и стала участницей одного из ТикТок-домов.

Там же девушка начала строить отношения с еще одним участником дома - Тимуром Сорокиным. Поначалу они играли пару в коротких роликах для соцсети, а после, видимо, отношения на экране переросли в настоящие.

На своих страницах в Инстаграме Лиза и Тимур поделились совместными снимками с откровенной фотоссесии в нижнем белье.

"Он и я" - коротко подписала снимки Василенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ (@elizabethvasilenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIM (@timursorokin)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIM (@timursorokin)

В комментариях поклонники засыпали пару комплиментами.

"Невероятная", "Четкие", "Самые лучшие", "Вы такие классные", "Горячо", "Котики" - пишут фанаты.

Ранее, "Телеграф" писал, что коллега Лизы Васеленко по сериалу "Школа" Анна Тринчер рассказала, сколько зарабатывает в TikTok.