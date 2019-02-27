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"Школа. Выпускной​": стало известно, когда выйдет новый сезон популярного сериала (Видео)

"Школа. Выпускной​": стало известно, когда выйдет новый сезон популярного сериала (Видео)
16:42 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: top.school

Новости культуры: В новом сезоне главных героев ждет новая драма, новые взлеты и падения, новые конфликты с одноклассниками и родителями, а также новые романтические моменты.

Популярный телесериал "Школа", как известно, продлили на третий сезон. И в сети уже появился официальный трейлер продолжения украинского сериала "Школа". Проект получил название "Школа. Выпускной".

В новых сериях подростковой драмы главные герои - ученики 11-А класса – Ника (Ирина Кудашова), Лола (Лиза Василенко), Паша (Александр Петренко), Даня (Даня Вегас) и другие – готовятся к выпускному, после которого каждый из них пойдет своей дорогой во взрослую жизнь.

Но пока они не расстались, героев ждет новая драма, новые взлеты и падения, новые конфликты с одноклассниками и родителями, а также новые романтические моменты.

Сериал "Школа" стартует на телеэкранах уже в понедельник, 4 марта.

Напомним, ранее звезды украинского сериала "Школа" 22-летний Александр Петренко (Паша) и 19-летняя Лиза Василенко (Лола в сериале) разорвали отношения. Неожиданную новость сообщил Петренко на своей странице в Instagram.

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Сериал, Школа, 3 сезон, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Лиза Василенко, Сериал Школа, Школа 3 сезон, Сериал "Школа". 3 сезон, Ника (Ирина Кудашова), Лола (Лиза Василенко), Паша (Александр Петренко), Даня (Даня Вегас), Даня Вегас, Школа. Выпускной.
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