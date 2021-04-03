Звезду сериала "Школа" внесли в базу "Миротворца" из-за ее скандальных высказываний

22-летняя звезда украинского сериала "Школа" актриса и блогер Лиза Василенко попала в базу Миротворца из-за своего скандального интервью, в котором заявила что "лучше сдохнуть где-нибудь в другом месте, чем в Украине".

31 марта девушка дала интервью российскому YouTube-каналу "Пушка", в котором и рассказала подробности свое жизни и карьеры, что сейчас строит в России.

Информация, что Василенко добавили в базу, появилась вечером 2 апреля на сайте Центра иисследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".

На сайте говорится, что актриса - провокатор. И помимо этого она принимала участие в информационных провокациях страны-агрессора против Украины и всячески отрицала российскую агрессию.

Лиза Василенко в базе "Миротворец" значится как экскортница, тиктокерша, инстаграм-инфлюенсер, участница тикток-хауса XO.

Ранее, "Телеграф" писал, что и в России ее жизнь не сразу стала "красивой и богатой". До того как девушка заселилась в тикток-хаус, ее изнасиловал старший ее мужчина.