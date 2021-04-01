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"Всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине": Василенко рассказала, как ее депортировали

"Всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине": Василенко рассказала, как ее депортировали
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram elizabethvasilenko

Украинская актриса и блогер Лиза Василенко, известна как актриса популярного сериала "Школа", вспомнила случай о своей депортации из Китая.

В интервью YouTube-каналу "Пушка" 31 марта 22-летняя девушка рассказала, что ей пришлось пережить из-за проблем с визой.

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"Я приехала по туристической (визе - ред.), месяц прошел отлично и на второй я должна была ехать в другой город, что б ее получить. Я приезжаю и там были новые ведения президента, где говорится о том, что те, кто были на территории Турции и Египта могут быть террористами, поэтому им не разрешено дать визу. Я застряла на границе Гонконга и находилась там, примерно, дней пять, потому что если больше семи дней, то тебя депортируют", - поделилась Василенко.

По словам Лизы, ей пришлось жить в торговом центре, имея при себе только долларов 50: "Я ела, знаешь, у них есть уличные такие штуки, где висят куриные лапы, какие-то пельмеши странные, мухами обкиданные... я ела это. В итоге меня депортировали. Но это был классный экспириенс. Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: "Всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине (смеется)".

Добавим, что актриса родом из Днепра, а сейчас строит карьеру в России.

Напомним, что в этом же интервью Лиза призналась, что ее изнасиловали.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Китай, Депортация, Лиза Василенко.
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