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"А то небось вы начали думать, что я хорошая мамочка": Василиса Фролова предстала в необычном образе (фото)

"А то небось вы начали думать, что я хорошая мамочка": Василиса Фролова предстала в необычном образе (фото)
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

7 марта 2021 года на свет появился первенец 43-летней украинской телеведущей Василисы Фроловой. Знаменитость родила сына, которого назвала Родионом. 

Василиса не скрывает от своих подписчиков в Инстаграме малыша, и довольно активно рассказывает о том, как проходят первые недели ее материнства.  21 марта Фролова даже показала, как прошла их с Родионом первая прогулка. 

А вот под конец марта в Василисе "заиграл чертенок". На своей странице в соцсети телеведущая поделилась результатами новой фотосессии именно в таком образе. Фролова предстала на снимках в черном вязаном наряде, с вуалью на лице и блестящими рожками на голове. 

"А то небось вы начали думать, что я хорошая мамочка" - подписала снимки ведущая.

 
 
 
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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Также, Фролова продублировала эти фото в сторис, где отметила, что решила напомнить своим фолловерам, что за маской материнства скрывается не такой уж и хороший человек. 

В комментариях подписчики восхитились "новым образом" Василисы, засыпав ее комплиментами. 

Ранее, "Телеграф" писал, что американская актриса Эмма Стоун 13 марта 2021 года тоже стала мамой. И хотя она это скрывает от общественности, СМИ "пронюхали", что у Эммы и ее супруга Дэйва МакКэри родилась дочь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 309

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Ведущая, Василиса Фролова.
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