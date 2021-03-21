Первая прогулка Родиона: Василиса Фролова показала новые снимки своего первенца

7 марта 2021 года 43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой. Знаменитость родила мальчика, которого назвала Родионом.

После рождения малыша телеведущая не стала скрывать его от общественности. На своей странице в Инстаграм она открыто публикует снимки с маленьким сыном.

21 марта Василиса показала, как прошла их с Родионом первая прогулка. Фролова опубликовала несколько милых кадров, сделанных в парке. Телеведущая предстала на снимках у "руля" коляски. По ее счастливой улыбке можно понять, что новоиспеченная мамочка наслаждается новым этапом в своей жизни.

"Первая прогулка Родиона" - подписала снимок Фролова, рассказав о коляске, которую она купила своему первенцу.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Василиса Фролова сравнила себя до и после родов. На своей странице в соцсети телеведущая опубликовала коллаж, на котором предстала за пару дней до родов, и спустя пару дней после.