Эмма Стоун впервые стала мамой: стал известен пол ребенка актрисы

Известная американская актриса Эмма Стоун видимо из тех, кто считает, что "счастье любит тишину". В 2020 году она тайно вышла замуж за своего возлюбленного - режиссера шоу Saturday Night Live Дэйва Маккери. Также актриса не делала официальных заявлений, что беременна, в начале 2021 года папарацци поймали Стоун и ее округлившийся животик на прогулке.

Естественно ничего Эмма не сказала и когда родила. Зарубежные СМИ сообщают, что актриса родила своего первенца еще 13 марта. Позже, стало известно, что у пары родилась девочка, имя которой пока тоже держится в секрете.

Напомним, что Эмма Стоун и Дэйв Маккери познакомились в 2016 году на шоу Saturday Night Live, режиссером которого является Маккери. После пара длительное время скрывала свои отношения и только в январе 2019 года они впервые вышли в свет вместе.

Спустя почти год, после того, как они подтвердили свои отношения Дэйв сделал Эмме предложение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @davemccary

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в сети появился дублированный трейлер приквела к фильму "101 далматинец" "Круэлла", в котором Эмма Стоун сыграла главную роль.