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Эмма Стоун впервые стала мамой: стал известен пол ребенка актрисы

Эмма Стоун впервые стала мамой: стал известен пол ребенка актрисы
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известная американская актриса Эмма Стоун видимо из тех, кто считает, что "счастье любит тишину". В 2020 году она тайно вышла замуж за своего возлюбленного - режиссера шоу Saturday Night Live Дэйва Маккери. Также актриса не делала официальных заявлений, что беременна, в начале 2021 года папарацци поймали Стоун и ее округлившийся животик на прогулке. 

Естественно ничего Эмма не сказала и когда родила. Зарубежные СМИ сообщают, что актриса родила своего первенца еще 13 марта. Позже, стало известно, что у пары родилась девочка, имя которой пока тоже держится в секрете. 

Напомним, что Эмма Стоун и Дэйв Маккери познакомились в 2016 году на шоу Saturday Night Live, режиссером которого является Маккери.  После пара длительное время скрывала свои отношения и только в январе 2019 года они впервые вышли в свет вместе.

Спустя почти год, после того, как они подтвердили свои отношения Дэйв сделал Эмме предложение.

 
 
 
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Публикация от @davemccary

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в сети появился дублированный трейлер приквела к фильму "101 далматинец" "Круэлла", в котором Эмма Стоун сыграла главную роль.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

Все по теме:

Беременность, Актриса, Эмма Стоун, Дэйв МакКери.
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