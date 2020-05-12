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Эмма Стоун тайно вышла замуж: звезда "засветила" кольцо (Фото)

Эмма Стоун тайно вышла замуж: звезда "засветила" кольцо (Фото)
21:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Актриса Эмма Стоун и кинорежиссер Дэйв Маккари устроили тайную свадьбу.

Оскароносная актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв Маккари таки поженились! Такие выводы все поклонники пары сделали после просмотра шоу Hello Sunshine с участием голливудской красавицы.

В условиях пандемии коронавируса запись телепроекта состоялся дистанционно, когда Эмма Стоун находилась в своем поместье в Лос-Анджелесе.

Во время шоу актриса охотно жестикулировала руками, поэтому внимательные пользователи сети заметили обручальное кольцо на ее безымянном пальце. С тех пор все поклонники убеждены, что Эмма Стоун и Дэйв Маккари сыграли тайную свадьбу на карантине.

Пока представители пары не комментируют слухов. Однако во время записи шоу Эмма Стоун намекнула на изменение своего статуса. Во время эфира актриса поинтересовалась у врача Гарольда Коплевича: как новости о пандемии и самоизоляция влияют на брак. Эксперт отметил, что стресс в таких условиях может отразиться на отношениях супругов. Особенно, если женщина вышла замуж за мужчину, который часто переживает за все. И в ответ Эмма пошутила, что она сделала правильный выбор.

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Как известно, Эмма Стоун и Дэйв Маккари планировали пойти к алтарю 21-22 марта 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса торжества пришлось перенести. Тогда инсайдеры западных СМИ раскрыли детали церемонии. В частности, венчание Эммы и Дейва должно было пройти в церкви, расположенной неподалеку от особняка актрисы в Лос-Анджелесе.

В то же время влюбленные не обходили бы традиций относительно угощения. Свадебную вечеринку Эмма Стоун и Дэйв Маккари планировали провести в роскошном саду на территории дома. Приглашение на свадьбу получили Райан Гослинг с Евой Мендес, Дженнифер Лоуренс и Кук Марони, Дженнифер Энистон, Тейлор Свифт. Были ли звезды дистанционно на тайной церемонии – пока также неизвестно.

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Свадьба, Актриса, Эмма Стоун, Hello Sunshine, Дэйв Маккари.
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