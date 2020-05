Эмма Стоун тайно вышла замуж: звезда "засветила" кольцо (Фото)

Оскароносная актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв Маккари таки поженились! Такие выводы все поклонники пары сделали после просмотра шоу Hello Sunshine с участием голливудской красавицы.

В условиях пандемии коронавируса запись телепроекта состоялся дистанционно, когда Эмма Стоун находилась в своем поместье в Лос-Анджелесе.

Во время шоу актриса охотно жестикулировала руками, поэтому внимательные пользователи сети заметили обручальное кольцо на ее безымянном пальце. С тех пор все поклонники убеждены, что Эмма Стоун и Дэйв Маккари сыграли тайную свадьбу на карантине.

So... are we all thinking about this or is it just me???? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4

— best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020