Актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв Маккари перенесли свою свадьбу из-за коронавируса

Новости шоу бизнеса:Оскароносная актриса и Дэйв Маккари должны были пожениться уже на этих выходных.

Из-за пандемии коронавируса в мире, общественные мероприятия массово отменяют, а торжественные церемонии откладывают на неопределенный срок.

Так, мы ранее сообщали, что беременная Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу. Теперь стало известно, что известная актриса Эмма Стоун и Дэйв Маккари вынуждены отменить бракосочетание, которое должно было состоятся уже на этих выходных - 21-22 марта.

Новую дату события пара пока не сообщила. Известно, что актриса планировала провести церемонию в церкви Лос-Анджелеса, а вечеринку организовать в саду на территории дома. По данным издания, Стоун и Маккарти пригласили на праздник много голливудских звезд, а именно Раяна Гослинга с Евой Мендес, Дженнифер Лоуренс и Кука Марони, Дженнифер Энистон и Тейлор Свифт.

Фото www.instagram.com/davemccary

Напомним: