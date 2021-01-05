Американская актриса Эмма Стоун впервые станет мамой

Американская актриса Эмма Стоун ждет ребенка от своего супруга режиссера шоу Saturday Night Live Дэйва Маккери, за которого тайно вышла замуж в 2020 году.

Актриса была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе с подругой с довольно уже большим, округлившимся животом, который уже не просто скрыть под одеждой. Снимки с прогулки показало британское издание Daily Mail.

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Позже, источники из окружения знаменитости подтвердили, что Эмма скоро станет мамой, сообщив, что она кажется очень счастливой.

«Она прекрасно выглядит, она светится от счастья», — отметил инсайдер.

Сейчас Эмма или же ее супруг Дэйв пока не подтверждают эту информацию.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американская актриса Эмма Робертс родила первенца.