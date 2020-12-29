Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой

Летом 2020 года зарубежные СМИ начали писать, что звезда "Американской истории ужасов" актриса Эмма Робертс беременна первенцем. В конце августа актриса подтвердила свое прекрасное положение, показав округлый животик.

Теперь стало известно, что Эмма уже родила. Первенец знаменитости появился на свет 27 декабря в одной из клиник Лос-Анджелеса. Робертс стала мамой мальчика, которого назвали Родс.

Официального подтверждения от актрисы или ее бойфренда Гаррета Хедлунда пока нет, но инсайдеры уверяют, что это правда.

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Напомним, что 29-летняя актриса Эмма Робертс и 35-летний Гаретт Хедлунд состоят в отношениях с марта 2019 года. Пара старается не афишировать свою личную жизнь в сети, поэтому на их страничках в Инстаграм практически нет совместных снимков.

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