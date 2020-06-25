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СМИ: Звезда "Американской истории ужасов" беременна

СМИ: Звезда "Американской истории ужасов" беременна
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Американская актриса и певица Эмма Робертс беременна от актера Гаррета Гедлунда. О беременности голливудской звезды сообщает издание Us Weekly.

Влюбленные еще не подтвердили новость лично, однако инсайдер уверяет, что совсем скоро они станут родителями.

29-летняя Эмма и 35-летний Гаррет состоят в отношениях с марта 2019 года. Тогда их заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе.  Пара прогуливалась, держась за руки.

Инсайдер сообщает о том, что в жизни Робертс и Гедлунда началась новая страница. Они готовятся к появлению на свет крохи, которая станет великолепным продолжением истории их любви. Также источник добавил, что актеры "веселятся и наслаждаются друг другом".

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Что известно об отношениях Эммы Робертс и Гаррета Гедлунда?

Эмма и Роберт начали отношения в марте 2019 года. Сначала между ними была только дружба и симпатия, однако со временем они переросли в нечто большее. Пара не любит афишировать личную жизнь и держит ее подальше от посторонних глаз.

Ранее СМИ писали об их разрыве, однако влюбленные не давали дожных комментариев по этому поводу.

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Эмма Робертс.

Автор:

Телеграф
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