Звезда "Мстителей" в четвертый раз стал отцом: первое фото малыша

52-летний голливудский актер, Танос из "Мстителей" Джош Бролин в четвертый раз стал отцом. В Рождество, 25 декабря его супруга Кэтрин родила ему дочь.

Радостной новостью счастливые родители поделились на свих страницах в Инстаграме, публиковав первый снимок их новорожденной малышки.

Девочку назвали Чепел Грейс Бролин.

«Наш маленький Рождественский Вечерний ангел», – нежно подписала один из снимков Кэтрин Бролин.

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Для Джоша Бролина малышка – четвертый ребенок, а для его супруги – второй. В ноябре 2018 года у Кэтрин и Джоша родилась первая общая дочь Уэстлин Рейн. Также, у актера есть двое старших детей от предыдущих браков: 32-летний Тревор и 25-летняя Элен.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что жена Джона Ледженда Крисси Тайген шокировала новостью, что больше никогда не сможет иметь детей.