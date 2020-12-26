Жена Джона Ледженда шокировала фанатов признанием, что больше никогда не станет мамой

Четыре месяца назад в семье певца Джона Ледженда и телеведущей Крисси Тайген случилось горе – пара потеряла ребенка. Крисси очень тяжело переживала утрату, и упала в депрессию.

А сейчас решилась на откровение. На своей странице в Инстаграм она призналась, что больше никогда не сможет иметь детей.

Тайген опубликовала снимок, который сделала незадолго до публикации поста, на котором показала, что у нее до сих пор округлый живот. Крисси отметила, что каждый раз, когда проходит мимо зеркала, то вспоминает о том, что сейчас могла быть беременна и это ее очень огорчает.

Мне так нравится быть беременной, и мне грустно, что я никогда больше такой не буду – написала Крисси и добавила, что очень рада, что у нее есть два замечательных малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в память об нерожденном малыше Крисси Тейген сделала татуировку с его именем.