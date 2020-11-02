Модель Крисси Тейген сделала татуировку, которую посвятила умершему сыну

Месяц назад у Крисси Тейген случился выкидыш. Модель и ее супруг тяжело переживали это событие, ведь очень ждали появление сына на свет.

Звездная пара призналась, что никогда не придумывала имя малыша наперед, однако в этот раз им захотелось дать имя ребенку – его называли Джек.

Чтобы навсегда сохранить в своей памяти своего умершего сына, Крисси решила сделать тату. На своем запястье модель набила имя Джек. Новая татуировка размещена под предыдущей, где набиты имена детей и мужа – "Джон – Луна – Майлз".

"Джека всегда будут любить, мы объясним нашим детям, что он существует в ветре, в деревьях и в бабочках, которых они видят", – ранее говорила Тейген.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что супруг Крисси – певец Джон Ледженд посвятил ей новую композицию.