Крисси Тейген впервые нарушила молчание после выкидыша

Модель Крисси Тейген и ее супруг певец Джон Ледженд потеряли ребенка - у Крисси случился выкидыш.

С момента, как Тейген рассказала о потере малыша, прошло почти три недели. Все это время модель не выходила на связь со своими поклонниками в социальных сетях.

Первым молчание нарушил Джон Ледженд - он написал композицию "Never Break", которую посвятил своей любимой супруге и исполнил ее на сцене музыкальной церемонии Billboard Music Awards. Также на своей странице в Твиттер он опубликовал трогательное письмо, в котором признался в любви к жене и попросил у поклонников терпения.

"Я написал эту песню, потому что верю: пока мы ходим по этой земле, мы будем держать друг друга за руку" - написал певец.

Теперь же нарушила молчание и сама Крисси. На своей страничке в Инстаграме она опубликовала пост, к которому прикрепила скрины сообщений ее супруга.

"Мы молчим, но с нами все в порядке. Очень сильно любим вас всех" - коротко подписала Тейген.

В комментариях супругов засыпали словами поддержки как поклонники, так и их звездные друзья. Белла Хадид, Кейт Хадсон, Мила Йовович, Кейт Бекинсейл, Эмили Ратаковски и многие другие оставили множество своих комментариев.

"Передаем вам и вашей семье огромное количество любви", "Сочувствуем и любим вас", "Не перестаю вспоминать о вас обоих", "Скорбим с вами", "Мы так любим вас обоих, все наши сердца с вами" - пишут фанаты.

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