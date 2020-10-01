Супруга Джона Ледженда потеряла ребенка и показала душераздирающие фото из роддома

В семье Джона Ледженда и Крисси Тейген несчастье - пара потеряла ребенка. На днях беременную модель госпитализировали с сильным кровотечением, но, увы, малыша не удалось спасти.

Эту печальную новость сообщила Крисси Тейген в своем Инстаграм, сопроводив пост снимками после выкидыша.

"Мы потрясены и испытываем такую глубокую боль, о которой вы только могли слышать, такую боль, которую мы никогда раньше не испытывали", – написала Крисси.

В невероятно трогательном посте Крисси обратилась к малышу, попросив у него прощение за то, что ему пришлось пережить в первые минуты своей недолгой жизни, отметив, что его мама и папа будут всегда любить его.

"Нашему Джеку - прости, что в первые несколько мгновений своей жизни тебя встретило такое количеством осложнений, прости, что мы не смогли дать тебе дом, необходимый для выживания", – добавила Тейген.

Знаменитость отметила, что они никогда раньше не выбирали имя детям до самого последнего момента после их рождения. А почему-то этого человечка в ее животе пара начала называть Джеком.

"Он всегда будет для нас Джеком" - сказала Крисси.

Тейген также показала первые снимки, сделанные в роддоме, после столь сложного этапа в ее жизни. На фото она лежит на больничной койке и в кислородной маске. Рядом с ней все время был Джон Ледженд, который держал любимую за руку и разделил с ней эту трагедию. На одном из снимков, Крисси держит маленький сверточек в руках, и они оба(с Джоном) не сдерживают слез.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen) 30 Сен 2020 в 8:58 PDT

Поклонники пары засыпали Крисси комментариями со словами поддержки. "Ох, Крисси ... Мне так жаль слышать о твоей ужасной утрате. Посылаю вам и вашей семье всю любовь мира", "Крисси, мне очень жаль .... посылаю любовь и молюсь за Вас", "Молюсь о мире и исцелении для вас и Джона".

Звездные друзья пары также не "прошли мимо" и в комментариях поддержали Крисси и Джона. Так, Ченнинг Татум написал - "Посылаю Вам много любви прямо сейчас", Джесси Тайлер Фергюсон сопроводил свое сообщения разбитым сердцем, Чарли Пут - "Мы любим вас и мы с вами сейчас", актриса София Буш написала - "О дорогая. Мне очень жаль. Держу Ваши сердца в своем сердце".