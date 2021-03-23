Абсолютно голая Настя Ивлеева появилась на обложке Playboy

8 марта известной телеведущей и блогеру Насте Ивлеевой исполнилось 30 лет. По этому поводу она закатила пышную вечеринку, на которую пригласила все "сливки" российского шоу0бизнеса.

На календаре 23 марта, а "подарки" себе Ивлеева продолжает делать.

На своей странице в Инстаграм блогер поделилась новостью, что она украсила собой обложку популярного мужского журнала Playboy. На снимках Анастасия предстала абсолютно голой, а в подписи к снимку сообщила, что сделала это, потому что уверенна в себе как никогда.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! встречайте, обложка Playboy" - написала Ивлеева.

Также, блогер отметила, что эту обложку она и ее команда сделали сами, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и дизайном. Она считает, что это лучшая, и самая дорогая обложка за всю историю русского Playboy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от uzenyuki_143 (@uzenyuki_143)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от uzenyuki_143 (@uzenyuki_143)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от uzenyuki_143 (@uzenyuki_143)

В комментариях только и видно, что сердечки, огоньки, восторженные отзывы и комплименты.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети неоднозначно восприняли тот факт, что на вечеринку к Ивлеевой пришли Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева. Пользователи протролили юмориста за опубликованные снимки с дня рождения блогера.