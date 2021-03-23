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Абсолютно голая Настя Ивлеева появилась на обложке Playboy

Абсолютно голая Настя Ивлеева появилась на обложке Playboy
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

8 марта известной телеведущей и блогеру Насте Ивлеевой  исполнилось 30 лет. По этому поводу она закатила пышную вечеринку, на которую пригласила все "сливки" российского шоу0бизнеса.

На календаре 23 марта, а "подарки" себе Ивлеева продолжает делать. 

На своей странице в Инстаграм блогер поделилась новостью, что она украсила собой обложку популярного мужского журнала Playboy. На снимках Анастасия предстала абсолютно голой, а в подписи к снимку сообщила, что сделала это, потому что уверенна в себе как никогда. 

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! встречайте, обложка Playboy" - написала Ивлеева. 

Также, блогер отметила, что эту обложку она и ее команда сделали сами, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и дизайном. Она считает, что это лучшая, и самая дорогая обложка за всю историю русского Playboy.

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

 
 
 
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Публикация от uzenyuki_143 (@uzenyuki_143)

 
 
 
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Публикация от uzenyuki_143 (@uzenyuki_143)

 
 
 
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Публикация от uzenyuki_143 (@uzenyuki_143)

В комментариях только и видно, что сердечки, огоньки, восторженные отзывы и комплименты.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети неоднозначно восприняли тот факт, что на вечеринку к Ивлеевой пришли Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева. Пользователи протролили юмориста за опубликованные снимки с дня рождения блогера.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Playboy, Телеведущая, Настя Ивлеева.
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