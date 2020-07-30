"Корона" не помешала: Настя Ивлеева похвасталась новеньким Lamborghini (Фото)

Популярная блогерша Настя Ивлеева купила Lamborghini Aventador, которым она похвасталась на своей официальной странице в Инстаграм.

Телеведущая показала своим фанатам новую крупную покупку, которую, по ее словам, приобрела за собственные деньги.

"Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что "Я САМА"!" - отметила Ивлеева.

Также, звезда проекта "AGENT SHOW" пожелала поклонникам мечтать, никого не слушать и обязательно достигать поставленных целей.

View this post on Instagram A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on Jul 29, 2020 at 5:31am PDT

Стоит отметить, что люксовый Lamborghini Aventador составляет от 17 704 390 грн.

Напомним, ведущая и блогер Настя Ивлеева заразилась коронавирусом. Также вместе с Ивлеевой заболел и ее муж - рэпер Элджей.

Блогерша рассказала, как она себя сейчас чувствует, а также о том, как коронавирусная инфекция впервые проявила себя в их семье.