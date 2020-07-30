"Корона" не помешала: Настя Ивлеева похвасталась новеньким Lamborghini (Фото)

Телеведущая показала своим фанатам новую крупную покупку, которую, по ее словам, приобрела за собственные деньги.
"Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что "Я САМА"!" - отметила Ивлеева.
Также, звезда проекта "AGENT SHOW" пожелала поклонникам мечтать, никого не слушать и обязательно достигать поставленных целей.
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Стоит отметить, что люксовый Lamborghini Aventador составляет от 17 704 390 грн.
Напомним, ведущая и блогер Настя Ивлеева заразилась коронавирусом. Также вместе с Ивлеевой заболел и ее муж - рэпер Элджей.
Блогерша рассказала, как она себя сейчас чувствует, а также о том, как коронавирусная инфекция впервые проявила себя в их семье.