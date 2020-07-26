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Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19

Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Знаменитость напомнила своим поклонникам, что "вирус никуда не делся" и пообещала позднее раскрыть все подробности течения болезни, а также рассказать о своих симптомах.

Ведущая и блогер Настя Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram в воскресенье, 26 июля. Также вместе с Ивлеевой заболел и ее муж – рэпер Элджей.

В опубликованном посте Настя коротко сообщила о заражении, и еще пообещала своим фолловерам рассказать все подробности чуть-чуть позже.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и т. д. и т. п. расскажу чуть позже, в следующем посте", – написала она.

Отмечается, что супруги опубликовали в Instastories снимок результата теста и прокомментировал это так:

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"У меня корона, значит, я король. А если я король, значит, у нас есть будущее".

Напомним, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и телеведущая утреннего шоу канала ICTV объявили, что поженились.

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Коронавирус, Настя Ивлеева, Элджей, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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