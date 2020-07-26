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Молодая жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Молодая жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Девушка рассказала, что они с супругом решили совместить работу с визитом к семье и по дороге заехать к маме супруга.

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в своем Instagram новым ярким снимком. 

Супруги посетили невероятно живописное место - Плебановский виадук. Конечно же девушка не устояла перед соблазном сделать фото и заворожила своих подписчиков атмсоферным кадром.

Екатерина предстала в полосатом сарафане в пол и белых кроссовках. Таким образом она призвала фолловеров беречь своих родных и почаще встречаться с ними, пока есть возможность. 

 
 
 
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Публикация от Катя Репяхова (@repyahovakate)

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"На красивой родине мужа. Завтра мы работаем в Черновцах, а сегодня выехали просто на день раньше, чтобы заехать к маме ВП. Берегите своих родных, особенно пожилых. Сейчас бы хотела только одного - увидеть свою бабушку Любу", - поделилась Катя.

Напомним, американская актриса Эмбер Херд, которая до сих пор "сражается" в суде с бывшем мужем Джонни Деппом, похвасталась в своем Instagram письмом от фанатки, которая ее поддерживает.

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Все по теме:

Отдых, Путешествия, Знаменитости, Виктор Павлик.

Автор:

Телеграф
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