Молодая жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Девушка рассказала, что они с супругом решили совместить работу с визитом к семье и по дороге заехать к маме супруга.

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в своем Instagram новым ярким снимком.

Супруги посетили невероятно живописное место - Плебановский виадук. Конечно же девушка не устояла перед соблазном сделать фото и заворожила своих подписчиков атмсоферным кадром.

Екатерина предстала в полосатом сарафане в пол и белых кроссовках. Таким образом она призвала фолловеров беречь своих родных и почаще встречаться с ними, пока есть возможность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Репяхова (@repyahovakate) 25 Июл 2020 в 10:43 PDT

"На красивой родине мужа. Завтра мы работаем в Черновцах, а сегодня выехали просто на день раньше, чтобы заехать к маме ВП. Берегите своих родных, особенно пожилых. Сейчас бы хотела только одного - увидеть свою бабушку Любу", - поделилась Катя.

Напомним, американская актриса Эмбер Херд, которая до сих пор "сражается" в суде с бывшем мужем Джонни Деппом, похвасталась в своем Instagram письмом от фанатки, которая ее поддерживает.