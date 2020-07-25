"Не забывай об этом": Эмбер Херд получила от фанатки эмоциональное письмо (Фото)

Американская актриса Эмбер Херд, которая до сих пор "сражается" в суде с бывшем мужем Джонни Деппом, похвасталась в своем Instagram письмом от фанатки, которая ее поддерживает.

Сторонница Херд по имени Ребекка написала ей рукописное письмо, в котором сказала, что Эмбер "поддерживает много людей", болеющих за ее "здоровье и счастье", пока идет суд.

"Эмбер, от имени всех твоих фанатов я хочу напомнить, что мы с тобой! У тебя много реальных людей, которые болеют за тебя. Не забывай об этом", - говорится в письме.

Херд выложила фотографию с письмом и поблагодарила Ребекку.

В своих показаниях Херд рассказывает много негативных вещей о Деппе. Недавно, к примеру, она заявила, что Джонни "хотел ее убить". Она сказал, что актер оскорблял ее, бил руками и ногами, душил и давал пощечины. По словам Эмбер, Джонни ее безмерно ревновал, контролировал ее гардероб и запрещал сниматься в обнаженных сценах. Кроме того, по словам Херд, Депп мучил ее собачек - вытаскивал из окна машины на ходу и даже "угощал" гашишем. Актриса называет его "очень хорошим манипулятором".

Джонни отрицает все обвинения Херд и заявляет, что она страдает "пограничным расстройством личности, нарциссизмом и социопатией", - это, по словам Деппа, сказал ему психолог, к которому они ходили вместе. Актер утверждает, что Эмбер притворялась влюбленной, чтобы выйти за него замуж, а потом "отнять все и уничтожить его самого".

Напомним, что бывшие возлюбленные Джонни Депа, Ванесса Паради и Вайнона Райдер, стали на защиту своего экс-бойфренда в Высоком суде Лондона, где рассматривалось дело актера.