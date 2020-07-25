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Надежда Мейхер пожаловалась на большую грудь: "Никакая балерина из меня не выйдет"

Надежда Мейхер пожаловалась на большую грудь: "Никакая балерина из меня не выйдет"
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская артистка призналась, что именно большая грудь помешала воплощению ее мечты - карьеры балерины.

В интервью для издания "Факты" певица и ведущая рассказала о своей танцевальной карьере. Заниматься народно-эстрадной хореографией она начала в возрасте 11 лет в Доме культуры родного городка Волочиск. Свой путь Надежда Мейхер продолжила в Хмельницком педагогическом училище. Однако она призналась, что с самого детства мечтала о балете. Помешала ее большая грудь.

В 8-летнем возрасте Надежда Мейхер наслаждалась балетными спектаклями по телевизору и даже пыталась повторить движения девушек, запихивая вату в чешки для занятий спортом. Однако уже подростком она осознала, что воплотить мечту не удастся из-за пышного бюста.

"Я понимала, что никакая балерина из меня не выйдет из-за слишком большой груди", - отметила Надежда Мейхер.

 
 
 
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Когда звезда пришла в балетную студию, то хореограф очень скептически на нее посмотрела, но дала шанс из-за впечатляющей пластики. После года тренировок Надежда Мейхер все же встала на пуанты.

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Знаменитость увлекалась балетом и народными танцами до 17 лет, а карьера завершилась из-за проблем со здоровьем - она была прикована к постели в подростковом возрасте из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Впоследствии Надежда Мейхер узнала о кастинге в новую группу "ВИА Гра" и стала солисткой первого состава. Возможно, именно ее прелести были поводом для приглашения Валерия Меладзе приехать в Киев на прослушивание, которое обернулось для нее бешеной популярностью.

Напомним, что Надежда Мейхер стала участницей популярного танцевального шоу "Танцы со звездами".

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Балет, Надежда Мейхер.

Автор:

Телеграф
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