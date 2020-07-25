Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)

Судья шоу "Танцы со звездами" поразила своих поклонников эффектным видеороликом, где предстала в изысканном образе.

Знаменитость всегда знает, как привлечь к себе внимание и похвастаться роскошным видом.

Екатерина поделилась видео на личной странице в Инстаграме. Она с радостью делится со своими подписчиками яркими моментами из жизни. Екатерина отметила, что нам необходимо снова научиться получать удовольствие от веселья, а именно вернуть детскую беззаботность.

Перед камерой знаменитость предстала в очень элегантном сверкающем платье красного цвета. Под такое яркое платье она одела черные туфли-лодочки на каблуках. Также ее образ дополняли объемные длинные серьги с камнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 23 Июл 2020 в 10:01 PDT

На новом опубликованном видеоролике заметно грациозные движения Екатерины Кухар между диско-шарами под игривую музыку. Она не только талантливая танцовщица, но и очень соблазнительная женщина.

Прима-балерина также сообщила, что нужно научиться отключать свой ум, погружаться в себя и акцентировать внимание на чем-то необычном. Состояние, в которое мы погружаемся, отвлекшись от всех проблем, помогает восстановить ресурс и найти источник вдохновения.