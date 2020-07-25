Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19
Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19
Коронавирус в ВСУ: еще 10 украинских военных "подхватили" COVID-19
Еще 10 украинских военных "подхватили" COVID-19
ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы

Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)

Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Судья шоу "Танцы со звездами" поразила своих поклонников эффектным видеороликом, где предстала в изысканном образе.

Знаменитость всегда знает, как привлечь к себе внимание и похвастаться роскошным видом.

Екатерина поделилась видео на личной странице в Инстаграме. Она с радостью делится со своими подписчиками яркими моментами из жизни. Екатерина отметила, что нам необходимо снова научиться получать удовольствие от веселья, а именно вернуть детскую беззаботность.

Перед камерой знаменитость предстала в очень элегантном сверкающем платье красного цвета. Под такое яркое платье она одела черные туфли-лодочки на каблуках. Также ее образ дополняли объемные длинные серьги с камнями. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"

На новом опубликованном видеоролике заметно грациозные движения Екатерины Кухар между диско-шарами под игривую музыку. Она не только талантливая танцовщица, но и очень соблазнительная женщина.

Прима-балерина также сообщила, что нужно научиться отключать свой ум, погружаться в себя и акцентировать внимание на чем-то необычном. Состояние, в которое мы погружаемся, отвлекшись от всех проблем, помогает восстановить ресурс и найти источник вдохновения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прима-балерина, Екатерина Кухар, Танцы со звездами 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)
03 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
04 "Большая собака": Haval представил свой новый кроссовер DaGou (Фото)
05 Этот тест-иллюзия подскажет Вам, что делать со своим будущим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве - 129 новых случаев COVID-19
В Киеве - 129 новых случаев COVID-19
Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные
Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные
Украина значительно увеличила экспорт товаров в Египет
Украина значительно увеличила экспорт товаров в Египет
Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)
Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь