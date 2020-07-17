"Танцы со звездами 2020": Надежда Мейхер приняла танцевальный вызов

С каждым днем подробностей о новом сезоне самого танцевального шоу становится все больше и больше. Сегодня, Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, и готова зажечь на главном паркете страны.

Первым участником нового сезона стал любимец женщин, украинский певец Олег Винник. По традиции "Танцев со звездами" он передал танцевальную эстафету #танціззіркамиchallengе Надежде Мейхер.

И сегодня на странице шоу в Инстаграм появилось видео, в котором Надежда принимает вызов и автоматически становится второй участницей нового сезона "Танцев со звездами".

Певица сняла интригующий ролик-обращение, в котором соблазнительно прочла стих о танцах, представ в разных образах. Видимо этим экс-солистка ВИА Гры хотела показать, что готова перевоплощаться.

Танцевальную эстафету Мейхер передала также бывшей солистке группы "ВИА Гра" - Санте Димопулос. Примет ли вызов Санта, поклонники узнают очень скоро.

Отметим, что у Надежды есть танцевальное прошлое. В юности она активно занималась танцами. И сейчас, чтобы держать себя в форме, посещает тренировки для балерин. Поэтому у нее есть очень неплохие шансы на победу.

Ранее были названы трое судьей нового сезона: по прежнему оценивать выступление будут Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.

Старт нового сезона "Танцев со звездами" планируется в конце августа на телеканале "1+1". Организаторы шоу уверяют, что проект будет очень зрелищным и будет удивлять.