"Танцы со звездами 2020": Надежда Мейхер приняла танцевальный вызов

Первым участником нового сезона стал любимец женщин, украинский певец Олег Винник. По традиции "Танцев со звездами" он передал танцевальную эстафету #танціззіркамиchallengе Надежде Мейхер.
И сегодня на странице шоу в Инстаграм появилось видео, в котором Надежда принимает вызов и автоматически становится второй участницей нового сезона "Танцев со звездами".
Певица сняла интригующий ролик-обращение, в котором соблазнительно прочла стих о танцах, представ в разных образах. Видимо этим экс-солистка ВИА Гры хотела показать, что готова перевоплощаться.
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Колишня учасниця культового гурту «ВІА Гра», українська акторка та співачка Надія Мейхер (@nadyameiher) приймає #танціззіркамиchallengе від Олега Винника і передає естафету іншій екс-учасниці «ВІА Гри» Санті Дімопулос (@santadimopulos) Чи погодиться Санта взяти участь у найтанцювальнішому сезоні шоу? Скоро дізнаємось.
Танцевальную эстафету Мейхер передала также бывшей солистке группы "ВИА Гра" - Санте Димопулос. Примет ли вызов Санта, поклонники узнают очень скоро.
Отметим, что у Надежды есть танцевальное прошлое. В юности она активно занималась танцами. И сейчас, чтобы держать себя в форме, посещает тренировки для балерин. Поэтому у нее есть очень неплохие шансы на победу.
Ранее были названы трое судьей нового сезона: по прежнему оценивать выступление будут Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи держат в секрете.
Старт нового сезона "Танцев со звездами" планируется в конце августа на телеканале "1+1". Организаторы шоу уверяют, что проект будет очень зрелищным и будет удивлять.