Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)

В субботу, 25 июля, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и телеведущая утреннего шоу канала ICTV объявили, что поженились.

Как сообщается на сайте телеканала, пара официально оформила свой союз, а вот празднование решила перенести на неопределенный срок. Все из-за пандемии в мире и Украине.

Дата росписи Юлия и Алексей также переносили через карантинные ограничения. Церемония должна была состояться еще в начале июня этого года.

Вице-премьер-министр Украины заявил, что брак они зарегистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью.

"Именно там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это, действительно, удобно, доступно и главное - безопасно", - признался Алексей Резников.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

Как сообщалось ранее, у телеведущей украинского телеканала "1+1" Марички Падалко в прямом эфире информационной программы "ТСН" выпал передний зуб. Женщина не растерялась, спрятала зуб и продолжила программу несмотря на забавный инцидент.