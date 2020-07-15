Выпал зуб, но не растерялась: у Марички Падалко случился конфуз в прямом эфире (Видео)

У телеведущей украинского телеканала "1+1" Марички Падалко в прямом эфире информационной программы "ТСН" выпал передний зуб. Женщина не растерялась, спрятала зуб и продолжила программу несмотря на забавный инцидент. Сначала видео разместила на своей странице пользовательница ekulka, которая восхвалила ведущую за стойкость. Падалко также прокомментировала конфуз: "Это, наверное, самый курьезный мой опыт за двадцать лет работы ведущей."