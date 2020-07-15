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Среда, 15.07.2020

Выпал зуб, но не растерялась: у Марички Падалко случился конфуз в прямом эфире (Видео)

У телеведущей украинского телеканала "1+1" Марички Падалко в прямом эфире информационной программы "ТСН" выпал передний зуб. Женщина не растерялась, спрятала зуб и продолжила программу несмотря на забавный инцидент. Сначала видео разместила на своей странице пользовательница ekulka, которая восхвалила ведущую за стойкость. Падалко также прокомментировала конфуз: "Это, наверное, самый курьезный мой опыт за двадцать лет работы ведущей."
Фото: instagram
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Маричка Падалко.
18:23 Сегодня Телеграф
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