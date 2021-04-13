Мы просто обязаны любить себя любыми: Настя Каменских показала фото в купальнике до похудения

Популярная певица Настя Каменских одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса. Артистка часто делится со своими подписчиками откровенными снимками, хотя раньше стеснялась это делать, так как у нее были проблемы с лишним весом.

На своем Уoutube-канале Настя запустила реалити "Девочки рулят", которое также освещает и на своей странице в Инстаграм.

13 апреля она опубликовала пост, в котором показала, какой была до похудения. А именно фото в купальнике. Каменских призывает своих подписчиков не стесняться себя и принимать такими, какие Вы есть.

"Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя" - пишет певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях подписчики поддерживают певицу, осыпая ее комплиментами.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских нарвалась на критику за новый снимок в купальнике. Некоторым подписчикам порядком надоело смотреть на артистку обнаженной или полуобнаженной.