Уже чересчур! Настя Каменских нарвалась на критику из-за фото в купальнике

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает пиарить свой новый хэштег "девочки рулят", что появился после выхода одноименной песни и клипа на нее - "Девочки рулят", в котором снялись Леся Никитюк и Даша Астафьева.

5 апреля на своей странице Настя опубликовала откровенный снимок в купальнике, который продемонстрировал фигуру знаменитости. Звезда предстала без макияжа с собранными в пучок волосами в душе на фоне зеленых деревьев за окном.

"Garden view" - подписала свой пост певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Стоит отметить, что подписчики артистки не очень "дружелюбно" восприняли новый снимок Каменских. Видимо они уже устали от постоянно обнаженке на странице у своей любимицы.

"Конечно трясти своим обнаженным телом легко.... чем своими мозгами!", "Как-то не очень", "Полисадник свой выставила на торги", "Уже чересчур", "Как то ее уже много, голосом не может удивить, хоть трусами получается" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что после того, как Настя Каменских потеряла отца, исполнительница опубликовала чувственный пост в Инстаграм, в котором поразмышляла о главных чувствах в жизни.