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Уже чересчур! Настя Каменских нарвалась на критику из-за фото в купальнике

Уже чересчур! Настя Каменских нарвалась на критику из-за фото в купальнике
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает пиарить свой новый хэштег "девочки рулят", что появился после выхода одноименной песни и клипа на нее - "Девочки рулят", в котором снялись Леся Никитюк и Даша Астафьева.

5 апреля на своей странице Настя опубликовала откровенный снимок в купальнике, который продемонстрировал фигуру знаменитости. Звезда предстала без макияжа с собранными в пучок волосами в душе на фоне зеленых деревьев за окном.

"Garden view" - подписала свой пост певица. 

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Стоит отметить, что подписчики артистки не очень "дружелюбно" восприняли новый снимок Каменских. Видимо они уже устали от постоянно обнаженке на странице у своей любимицы. 

"Конечно трясти своим обнаженным телом легко.... чем своими мозгами!", "Как-то не очень", "Полисадник свой выставила на торги", "Уже чересчур", "Как то ее уже много, голосом не может удивить, хоть трусами получается" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что после того, как Настя Каменских потеряла отца, исполнительница опубликовала чувственный пост в Инстаграм, в котором поразмышляла о главных чувствах в жизни. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

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Настя Каменских, Критика, Певица.
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