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Пятница, 16.04.2021
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Танцы на каблуках и отжимания на пальцах: Артем Пивоваров удивил новым клипом (видео)

Танцы на каблуках и отжимания на пальцах: Артем Пивоваров удивил новым клипом (видео)
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Украинский певец Артем Пивоваров, который ранее рассказал, сколько стоят его песни, 16 марта представил новый зажигательный клип на песню "Рандеву".

Новое музыкальное видео было опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Пивоваров примерил на себе разные образы, которые кардинально отличаются друг от друга не только по характеру - певец даже переоделся в женщину.

"Идея клипа - показать, как важно "ходить на рандеву" с самим собой, открывая в себе новые удивительные миры, порой "спящие" и затаившиеся в повседневной жизни. Показать, что каждому из нас может быть невероятно захватывающе и интересно даже наедине с собой", - поделился артист.

Отмечается, что в песне задействовано множество музыкальных инструментов - от трембиты до сопилки. Также в сингле присутствуют азиатские голоса, которые были записаны Артемом на диктофон во время его путешествий.

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Ранее Артем Пивоваров презентовал ремейк популярной песни "Кислород".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 322

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Клипы, Рандеву, Артем Пивоваров.
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