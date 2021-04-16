Танцы на каблуках и отжимания на пальцах: Артем Пивоваров удивил новым клипом (видео)

Украинский певец Артем Пивоваров, который ранее рассказал, сколько стоят его песни, 16 марта представил новый зажигательный клип на песню "Рандеву".

Новое музыкальное видео было опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Пивоваров примерил на себе разные образы, которые кардинально отличаются друг от друга не только по характеру - певец даже переоделся в женщину.

"Идея клипа - показать, как важно "ходить на рандеву" с самим собой, открывая в себе новые удивительные миры, порой "спящие" и затаившиеся в повседневной жизни. Показать, что каждому из нас может быть невероятно захватывающе и интересно даже наедине с собой", - поделился артист.

Отмечается, что в песне задействовано множество музыкальных инструментов - от трембиты до сопилки. Также в сингле присутствуют азиатские голоса, которые были записаны Артемом на диктофон во время его путешествий.

Ранее Артем Пивоваров презентовал ремейк популярной песни "Кислород".