Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях
На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)
В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить

Новое звучание гимна влюбленных: Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород" (видео)

Новое звучание гимна влюбленных: Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород" (видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок в день святого Валентина своим фанатам. Артист представил новое звучание одной из своих самых знаковых работ, песни, которая уже стала гимном всех любленных - всеми любимого "Кислорода".

14 февраля на ютуб-канале Артема состоялась премьера трека "Кислород" slowed version и атмосферное mood video.

Песня вышла 4 года назад в составе альбома "Стихия воды" и сразу попала в категорию "топ-хиты", а клип стал одним из наиболее просматриваемых видео года на Youtube.

"Эту версию мы выпускаем 14 февраля для наших слушателей в знак благодарности за такую любовь к этому синглу" - говорит Пивоваров.

Фанаты в комментариях засыпали певца восторженными отзывами и комплиментами. Всем очень нравится обновленная версия и так любимого хита.

"Это просто невероятно!", "Ты не когда ненадоешь, ты просто лучший!!!", "Мировой артист", "Ох, как круто звучит. Это что-то невероятное", "Шикарное звучание, прям будоражит душу", "Огромное спасибо Тебе, за музыку" - пишут под видео.

Ранее, "Телеграф" писал, что Артем Пивоваров решил расширять свою зарубежную аудиторию и выпустил песню "Дежавю" на французском языке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Певец, Артем Пивоваров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист
02 В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
03 Восстание в Вашингтоне: Сенат США оправдал Трампа. Байден уже отреагировал
04 На Киевщине поймали банду таксистов-клофелинщиков: от их деятельности мог погибнуть киевлянин (фото)
05 В Китае заполненная цепная карусель сломалась на ходу: люди вылетали из кабинок (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин
Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин
В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
Украинские звезды поздравляют с Днем всех влюбленных и не только (фото, видео)
Украинские звезды поздравляют с Днем всех влюбленных и не только (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь