Новое звучание гимна влюбленных: Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород" (видео)

Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок в день святого Валентина своим фанатам. Артист представил новое звучание одной из своих самых знаковых работ, песни, которая уже стала гимном всех любленных - всеми любимого "Кислорода".

14 февраля на ютуб-канале Артема состоялась премьера трека "Кислород" slowed version и атмосферное mood video.

Песня вышла 4 года назад в составе альбома "Стихия воды" и сразу попала в категорию "топ-хиты", а клип стал одним из наиболее просматриваемых видео года на Youtube.

"Эту версию мы выпускаем 14 февраля для наших слушателей в знак благодарности за такую любовь к этому синглу" - говорит Пивоваров.

Фанаты в комментариях засыпали певца восторженными отзывами и комплиментами. Всем очень нравится обновленная версия и так любимого хита.

"Это просто невероятно!", "Ты не когда ненадоешь, ты просто лучший!!!", "Мировой артист", "Ох, как круто звучит. Это что-то невероятное", "Шикарное звучание, прям будоражит душу", "Огромное спасибо Тебе, за музыку" - пишут под видео.

Ранее, "Телеграф" писал, что Артем Пивоваров решил расширять свою зарубежную аудиторию и выпустил песню "Дежавю" на французском языке.