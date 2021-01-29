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Музыка не знает границ: Артем Пивоваров запел на французском языке (видео)

Музыка не знает границ: Артем Пивоваров запел на французском языке (видео)
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

29 января украинский исполнитель Артем Пивоваров представил свой хит “Дежавю” на французском языке. Премьера трека состоялась на Ютуб-канале певца.

Артист решил открывать для себя новые возможности творчества и музыки и показать, что музыка не знает границ. Скоро сингл будет доступен для скачивания по всему миру.

Основой лирик видео является клип на песню, который вышел ранее. Разница лишь в том, что на новом видео добавлен текст песни на французском.

Артем рассказал, что это решение пришло к нему, потому что он начал получать много положительных отзывов о клипе, который был создан во французском стиле, в том числе и от франкоговорящего населения.

"Если моя музыка найдет отклик в сердцах слушателей из других стран и континентов, я буду рад и дальше делиться", - говорит артист.

Ранее, "Телеграф" писал, что Артем Пивоваров признался, сколько по времени писал песню для Филиппа Киркорова.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

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Музыка, Клип, Песня, Артем Пивоваров.
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