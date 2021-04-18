DOROFEEVA презентовала новый сингл на шоу "Голос країни" (фото, видео)

В воскресенье, 18 апреля, в прямом эфире вокального 11 сезона шоу "Голос країни" тренер, а также приглашенная звезда в полуфинале проекта Надя Дорофеева, выступающая под творческим псевдонимом DOROFEEVA, представила новую песню из своего первого сольного альбома dofamin ("Дофамин").

Новый сингл исполнительница назвала zavisimost ("Зависимость").

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Поклонники проекта и самой певицы написали в комментариях под видео на YouTube, что это было крутое выступление.

Напомним, что победитель юбилейного 10 сезона шоу "Голос країни" Роман Сасанчин посвятил своей маме, подхватившей коронавирус, трогательную песню под названием "Мамо".