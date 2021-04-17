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Победитель "Голоса країни" посвятил больной маме трогательную песню

Победитель "Голоса країни" посвятил больной маме трогательную песню
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Самый родной и близкий человек победителя "Голоса країни 10 "Романа Сасанчина, его мама Евдокия Петровна, находится в реанимации с коронавирусом. Парень как может борется за ее жизнь. 

16 апреля у Евдокии Петровны день рождение. Женщина отметила 57-летие. По этому поводу любящий сын приготовил матери особый подарок - Рома посвятил маме трогательную песню. Премьера композиции состоялась на ютуб-канале Сасанчина. Стоит отметить, что автором музыки и слов выступит он сам. 

В подписи к видео он пожелал ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. 

"Моя дорогая мамочка! Искренне поздравляю тебя с твоим 57 днем рождения! Знай, что мы тебя очень сильно любим и ждем дома! Эта песня посвящается тебе, моя самая родная мама!" -  написал Роман в Инстаграм.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная украинская поп-группа KAZKA представила новый мистичный трек впервые за полгода. Трек "Мята" буквально сразу поразил поклонников группы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Голос країни, Роман Сасанчин.
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