Победитель "Голосу країни" просит о помощи: 18-летний Роман Сасанчин обратился к фанатам

У победителя вокального шоу "Голос країни-10" в 2020 году Романа Сасанчина случилась беда. Две недели назад его мама Евдокия Петровна заразилась коронавирусом, а теперь находится в больнице под дыхательными аппаратами в критическом состоянии.

На своей странице в Инстаграме парень опубликовал видеообращения своим подписчикам и всем, кто может помочь ему с лечением близкого человека.

"Я не хотел никому говорить. Думал, кто меньше знает, как-то лучше оно будет, но случилось не так. Моя мама две недели назад заболела на Ковид, и вроде было все не очень критично, то есть ее лечили, ей становилось лучше, она поправлялась. Я думал, что все будет хорошо, но ей стало хуже", - рассказал Роман в Инстаграме.

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Молодой певец отметил, что лечение очень дорогое, поэтому просит материальной помощи.

View this post on Instagram A post shared by Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

Напомним, что 26 апреля прошлого года Роман стал победителем десятого сезона вокального шоу "Голос страны", в команде Тины Кароль с песней "Цвіте черешня".