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Понедельник, 22.03.2021
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Победитель "Голосу країни" просит о помощи: 18-летний Роман Сасанчин обратился к фанатам

Победитель "Голосу країни" просит о помощи: 18-летний Роман Сасанчин обратился к фанатам
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Романа Сасанчина

У победителя вокального шоу "Голос країни-10" в 2020 году Романа Сасанчина случилась беда. Две недели назад его мама Евдокия Петровна заразилась коронавирусом, а теперь находится в больнице под дыхательными аппаратами в критическом состоянии.

На своей странице в Инстаграме парень опубликовал видеообращения своим подписчикам и всем, кто может помочь ему с лечением близкого человека.

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"Я не хотел никому говорить. Думал, кто меньше знает, как-то лучше оно будет, но случилось не так. Моя мама две недели назад заболела на Ковид, и вроде было все не очень критично, то есть ее лечили, ей становилось лучше, она поправлялась. Я думал, что все будет хорошо, но ей стало хуже", - рассказал Роман в Инстаграме.

Молодой певец отметил, что лечение очень дорогое, поэтому просит материальной помощи.

Напомним, что 26 апреля прошлого года Роман стал победителем десятого сезона вокального шоу "Голос страны", в команде Тины Кароль с песней "Цвіте черешня".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Родители, Коронавирус, Роман Сасанчин, Covid-19.
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